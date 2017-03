Japanse honkballers verslaan ook Cuba

TOKIO - De Japanse honkballers hebben dinsdag een voorschot genomen op een plek in de halve finales van de World Baseball Classic. Het gastland won in de volgepakte Tokyo Dome tegen Cuba ook de tweede wedstrijd van de tweede ronde (8-5). Japan had zondag al met 8-6 gewonnen van Oranje, in een slopende wedstrijd die liefst elf innings duurde.

Door ANP - 14-3-2017, 14:54 (Update 14-3-2017, 14:54)

De Aziatische grootmacht won twee van de voorgaande drie edities van de WBC, in 2006 en 2009. De Japanners maken dit toernooi weer een ijzersterke indruk. Ze wonnen hun drie wedstrijden in de eerste ronde en zijn nog steeds ongeslagen. Tegen Cuba was Tetsuto Yamada de grote man met twee homeruns. De Cubanen namen twee keer een voorsprong (2-1 en 4-2), maar gaven de wedstrijd in de achtste inning uit handen.

De Nederlandse honkballers treffen woensdag Cuba, dat eerder al met 4-1 verloor van Isräel. Oranje versloeg die debutant dinsdag met 12-2. Bij winst op Cuba is een plek in de finaleronde zo goed als zeker.