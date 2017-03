Muirfield haalt Brits Open binnen met vrouwen

ANP Muirfield haalt Brits Open binnen met vrouwen

MUIRFIELD - De Schotse golfbaan Muirfield is dinsdag weer in genade aangenomen door de Britse golfbond R&A (Royal & Ancient). Voortaan kan het Brits Open weer worden gespeeld op de eeuwenoude baan. Dat besluit volgde op een tweede stemming onder de leden van de traditionele club, waarvan de uitkomst was dat vrouwen ook lid mogen worden.

Door ANP - 14-3-2017, 13:44 (Update 14-3-2017, 14:01)

Het weigeren van vrouwen bleek een heet hangijzer. Vorig jaar mei vond er al een eerste stemming plaats, maar toen schaarde zich geen vereiste tweederdemeerderheid achter het voorstel om vrouwen toe te laten. De R&A was van dit vrouwonvriendelijke besluit niet gecharmeerd en schrapte Muirfield van de selecte groep golfbanen waar het Brits Open kan plaatsvinden.

In de stemming van dinsdag koos 80 procent vóór het lidmaatschap van vrouwen. De R&A reageerde onmiddellijk met positief nieuws. Muirfield was in de lange geschiedenis van het Brits Open al zestien keer gastheer van het belangrijke major, voor het laatst in 2013.

,,Muirfield neemt een belangrijke plek in de geschiedenis van het Brits Open in en wij vinden het van wezenlijk belang dat vrouwen lid kunnen zijn van alle golfclubs die ons toernooi organiseren'', zei directeur Martin Slumbers van de R&A.

De golfclub van Muirfield, nabij Edinburgh, is in 1744 opgericht. Honderden jaren was het een mannenbolwerk. Tot dinsdag, toen 498 van de 621 mannelijke leden vóór het lidmaatschap van vrouwen kozen.