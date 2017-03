Mladenovic zet opmars voort

INDIAN WELLS - De Franse tennisster Kristina Mladenovic heeft maandag (plaatselijke tijd) haar blakende vorm onderstreept met een duidelijke overwinning op Simona Halep in de derde ronde van het sterk bezette toernooi in Indian Wells. Mladenovic rekende in twee sets af met de Roemeense nummer vier van de plaatsingslijst: 6-3 6-3.

Door ANP - 14-3-2017, 7:59 (Update 14-3-2017, 8:19)

De Franse nummer 26 van de wereld won vorige maand het toernooi in St. Petersburg en bereikte de finale in Acapulco. Haar zege op Halep is de volgende stap naar de top tien van de wereld. De Roemeense kon als excuus aanvoeren dat ze bijna een maand uit de roulatie was geweest met een knieblessure en in Indian Wells wedstrijdritme ontbeerde.

De als zesde geplaatste Agnieszka Radwanska vloog er ook uit in de derde ronde. De Poolse liet zich verrassen door de Chinese qualifier Shuai Peng in twee sets: 6-4 6-4.

In het mannentoernooi bereikte Stan Wawrinka de vierde ronde door een overtuigende zege op de Duitser Philipp Kohlschreiber: 7-5 6-3. De als derde geplaatste Zwitser was heer en meester in het duel en leunde op zijn sterke service en backhand.

Wawrinka treft in de vierde ronde de Japanner Yoshihito Nishioka, die in de derde ronde de als dertiende geplaatste Tsjech Tomas Berdych uitschakelde: 1-6 7-6 (5) 6-4. De Japanner, als 'lucky loser' uit het kwalificatietoernooi doorgestroomd naar het hoofdtoernooi van Indian Wells, leek aanvankelijk een kansloze partij te spelen door de eerste set met 6-1 te verliezen, maar hij leefde op in het tweede bedrijf en overrompelde vervolgens zijn tegenstander.