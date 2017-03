Wesley Hoedt speelt goed, Stefan de Vrij valt uit

Foto EPA/Maurizio Brambatti Ciro Immobile geeft het publiek handkusjes na zijn 1-0 voor Lazio Roma.

ROME - Aan het begin van de week waarin bondscoach Danny Blind zijn definitieve selectie bekendmaakt, heeft Wesley Hoedt maandagavond een goede indruk achtergelaten. Hij speelde een prima wedstrijd voor Lazio Roma, dat met 3-1 won van Torino.

Door Theo Brinkman - 13-3-2017, 23:51 (Update 13-3-2017, 23:51)

Zijn ploeggenoot Stefan de Vrij was minder gelukkig. De Vrij speelde slechts één helft en haakte toen geblesseerd af. Knieklachten maakten verder spelen onmogelijk. Hoe ernstig het is, is nog niet duidelijk. Dat moet blijken uit een scan.

Oranje

Hoedt en De Vrij vormen bij Lazio Roma het centrale verdedigingsduo. Beiden werden door Blind opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (vriendschappelijk). Mocht Hoedt vrijdag in de definitieve selectie worden opgenomen, dan is het voor de oud-AZ’er de eerste keer dat hij bij het Nederlands elftal zit. Voor De Vrij zou het een rentree zijn. Hij was lang uit de roulatie door een blessure en toen hij weer fit was werd hij lange tijd niet opgeroepen.

Blind heeft ’nieuwe’ centrale verdedigers nodig omdat het vaste duo Jeffrey Bruma - Virgil van Dijk geblesseerd is. Een blessure van De Vrij zou een nieuwe tegenvaller zijn.

Lazio

Lazio Roma kwam kort na rust op voorsprong door Ciro Immobile. Twintig minuten voor tijd kwam Torino op gelijke hoogte door een doelpunt van Maxi Lopez, maar in de slotminuten maakte invaller Keita er met een fraai geplaatst schot 2-1 van, waarna Felipe Anderson ook nog de 3-1 binnen schoot.

Door de zege kroop Lazio over Inter heen en heroverde het de vierde plaats in de Italiaanse competitie.

