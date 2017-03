Vreemd seizoen baanwielrenners nu nóg vreemder

Foto Rob Duin Theo Bos kan juichen. Hij klopt Callum Skinner (links) en Matthijs Büchli in de keirinfinale. Bos staat er een maand voor het WK goed voor en is ’super tevreden’.

ALKMAAR - Het toch al vreemde seizoen heeft voor de Nederlandse baanwielrenners een nog vreemdere wending gekregen, nu bondscoach René Wolff heeft aangegeven er na het WK mee te stoppen. Het contract met Wolff was juist in november nog verlengd door de KNWU.

Door Theo Brinkmant.brinkman@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 17:43 (Update 13-3-2017, 17:43)

Bondscoach René Wolff kondigt onverwachts zijn vertrek aan

Wolff is momenteel met de nationale selectie in voorbereiding op het WK, dat over een maand in Hongkong wordt verreden. Afgelopen weekeinde reden ze een wedstrijd in Alkmaar. Daarbij wees niets op een mogelijk vertrek van Wolff.

In november hadden de renners en Wolff zelf nog stampij gemaakt over het uitblijven van contractverlenging. In de media uitten ze hun onvrede daarover. Kort daarna werd het contract verlengd. ,,Ach, soms moet je wat lawaai maken om het een en ander duidelijk te maken’’, zei Wolff afgelopen weekeinde daarover. ,,Het gevolg was dat alle neuzen nu dezelfde kant op staan, en daar gaat het om. We gaan er weer voor met elkaar.’’

Die samenwerking houdt dus binnenkort op. Wolff heeft zelf besloten ermee te stoppen. ,,Een moeilijke beslissing'', zegt hij in een persbericht. ,,Vooral omdat de baansprintselectie veel groeipotentie heeft richting de Olympische Spelen in Tokio. Ik ben ervan overtuigd dat dit team sterk genoeg is om de weg naar Tokio succesvol voort te zetten. Voorlopig ga ik veel tijd aan mijn familie besteden en mij rustig oriënteren welke stappen ik wil zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling.’’

Technisch directeur Johan Lammerts van de KNWU zegt het jammer te vinden dat Wolff vertrekt. ,,We zijn hem dankbaar voor wat hij voor de baansport betekend heeft en gaan er alles aan doen om het succesvolle traject dat René heeft ingezet voort te zetten richting Tokio.'' Wolff werkte sinds 2010 voor de KNWU.

Toernooi

De Nederlandse renners reden in dit post-olympische seizoen nauwelijks wedstrijden. Daarom werd afgelopen weekeinde een sprint- en keirintoernooi georganiseerd in Alkmaar. Met de top van Nederland en enkele Engelse toppers aan de start. Veel gehoorde opmerking: ’Gelukkig hebben we nog een maand.’

Er werd op de Alkmaarse wielerbaan hard gereden. Roy van den Berg zette met 10.03 seconden zelfs een baanrecord op de 200 meter neer. Dat zei wel iets over het niveau. Want het deelnemersveld mocht dan de nodige zwakke renners kennen, er reed ook heel wat kwaliteit in de rondte. Met een olympisch kampioene (Elis Ligtlee), twee winnaars van olympisch zilver (Matthijs Büchli en de Engelsman Callum Skinner) en nog andere toprenners was een hoog niveau een zekerheidje.

Elis Ligtlee

Voor Elis Ligtlee, die in augustus olympisch kampioen op de keirin werd, was het zelfs haar eerste wedstrijd van het seizoen. Een knieblessure hield haar in het najaar weg van de wereldbekerwedstrijden en het EK en het NK. Pas vorige maand kon ze de trainingen weer serieus oppakken. In Alkmaar bleek dat ze ten opzichte van Laurine van Riessen (winnares van zowel de sprint als de keirin) een behoorlijke achterstand heeft. Het ontbrak haar nog aan voldoende kracht. Toch reed ze op de zondag wel een goede kwalificatietijd voor de sprint. ,,Ja, die 11.1 op de 200 meter was niet verkeerd. Ik heb dus de afgelopen maand toch al aardige stappen gezet. En tot het WK heb ik nog een maand. Maar als ik daarheen ga, moet ik wel goed zijn. Ik ga niet naar het WK als pelotonvulling.’’

Theo Bos, die zowel het sprinttoernooi als de keirin won, was ’super tevreden’. ,,Ik heb de afgelopen maanden veel getraind op kracht en op acceleratie en ik merk dat mijn start daardoor beter is geworden. Dat was ook precies waar ik aan wilde werken. Want ten opzichte van mijn topjaren was die verzwakt. De komende maand ga ik gebruiken om weer sneller te worden.’’

Tegenvallers

Tegenvallers waren er ook. Hugo Haak ontbrak vanwege de meniscusblessure die hij onlangs opliep, en Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland haakten ziek af. Van den Berg reed na zijn baanrecord nog een paar sprints en hield het toen voor gezien. Hoogland reed zaterdagavond wel het volledige programma – hij werd derde op de sprint – maar ’s nachts werd hij geveld door nierstenen.

De teamsprint werd daarom verreden met Harrie Lavreysen, Nils van ’t Hoenderdaal en Theo Bos. Het drietal zette een sensationele tijd neer, zo leek het: 43.188 seconden, wat sneller was dan de Oranjeploeg reed op de Spelen in Rio.

Die razendsnelle tijd bleek een foutje van de tijdwaarneming. ,,We hebben het net gecheckt op de laptop. Het was waarschijnlijk ongeveer twee seconden langzamer’’, zegt Bos.

Aan het eind van het toernooi waren Bos en Van Riessen de grote winnaars. Van Riessen won na de keirin ook het sprinttoernooi. Je zou zeggen: voor haar mag het WK volgende week al gereden worden in plaats van volgende maand. Maar nee, ook zij was blij dat ze nog een maandje heeft. ,,Mijn openingen moeten beter en ik wil nog wat fitter worden. Maar ik ben wel blij met wat ik hier heb laten zien. Want als je op het WK echt goed wilt zijn, moet je nu wel al op een bepaald niveau zijn.’’