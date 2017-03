Froome steunt Sky-baas Brailsford

ANP Froome steunt Sky-baas Brailsford

LONDEN - Lang hield hij zich stil, maar maandag heeft Sky-renner Chris Froome dan toch zijn steun uitgesproken voor zijn baas Dave Brailsford. De manager van de Britse wielerploeg bevindt zich in een lastig parket na betwijfelde verklaringen rond dubieuze medicatie binnen Sky. ,,Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn in de manier waarop de ploeg deze zaak heeft aangepakt. Maar ik geloof in ons team en de manier waarop we werken'', stelt Froome in een verklaring in Britse media.

Door ANP - 13-3-2017, 12:40 (Update 13-3-2017, 12:40)

Een parlementaire commissie in Engeland onderzoekt momenteel mogelijk dopinggebruik bij Team Sky en de Britse wielerbond, onder meer naar aanleiding van een pakketje met medicijnen dat in 2011 werd bezorgd aan toenmalig Sky-kopman Bradley Wiggins. Brailsford verloor zijn geloofwaardigheid met wisselende verklaringen. ,,Er zijn fouten gemaakt, maar protocols zijn aangepast dat dit in de toekomst niet meer gebeurt'', aldus Froome. ,,En zonder Dave is er geen Team Sky.''