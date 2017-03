Hockeyster Hoog stopt er helemaal mee

ANP Hockeyster Hoog stopt er helemaal mee

AMSTERDAM - Ellen Hoog zet na dit seizoen een punt achter haar hockeycarrière. De dertigjarige aanvoerster van Amsterdam stopte vorig jaar na de Olympische Spelen al als international bij Oranje. Hoog verdwijnt na het lopende seizoen ook uit de Nederlandse hoofdklasse.

Door ANP - 13-3-2017, 8:42 (Update 13-3-2017, 8:42)

,,Ik voel gewoon dat het klaar is, het oude lijf is op'', zei Hoog na de winst op Pinoké (4-1) voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik heb zin om andere dingen te doen, om op vrijdagavond en zondag vrij te zijn en bij wijze van spreken spontaan een weekendje weg te gaan.''

De geboren Overveense debuteerde al op zeventienjarige leeftijd in Oranje. Hoog bouwde een indrukwekkende erelijst op, met onder meer twee keer olympisch goud (2008 en 2012) en twee wereldtitels. De aanvalster werd in 2014 uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld.

Na het zilver bij Rio 2016 stopte Hoog als international, net als Maartje Paumen en Naomi van As. Paumen gaat in ieder geval nog een tijdje door met hockeyen, want zij stapt na dit seizoen over van Den Bosch naar de Belgische ploeg Royal Antwerp. Van As neemt binnenkort een besluit over haar toekomst bij Laren.