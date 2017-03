Bertens ook in dubbel klaar

INDIAN WELLS - Voor tennisster Kiki Bertens zit het WTA-toernooi van Indian Wells er op. Enkele uren nadat de Westlandse in de derde ronde van het enkelspel was uitgeschakeld, verloor ze met haar Zweedse partner Johanna Larsson ook in het dubbel. Bertens en Larsson moesten in de tweede ronde buigen voor het als eerste geplaatste koppel Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova: 1-6 5-7.

Door ANP - 13-3-2017, 8:23 (Update 13-3-2017, 8:23)

Bertens stond zondag bij elkaar liefst 4,5 uur op de baan in de verzengende hitte in de Amerikaanse woestijn. Haar partij in het enkelspel tegen Timea Bacsinszky uit Zwitserland draaide uit op een slopende slijtageslag.

Bertens werkte in de tweede set twee matchpoints van Bacsinszky weg en kreeg in de derde zelf drie kansen om de partij te beslissen. De 25-jarige Westlandse, die nog behandeld moest worden aan een blessure aan haar onderarm, liet die echter liggen en verloor in de tiebreak alsnog: 6-3 5-7 7-6 (8).