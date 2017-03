Harden kraakt Cleveland Cavaliers

HOUSTON - Titelverdediger Cleveland Cavaliers is de vorm even kwijt in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. LeBron James en zijn ploeggenoten incasseerden zondagavond bij Houston Rockets de vierde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden: 117-112. James Harden blonk bij de thuisclub uit met 38 punten, tien rebounds en elf assists.

Voor Harden was het al de zestiende keer dit seizoen dat hij een zogeheten triple-double liet aantekenen. De bebaarde vedette van de Rockets nam zijn ploeg tegen Cleveland Cavaliers in het derde kwart bij de hand. Met elf punten zorgde Harden ervoor dat een achterstand werd omgebogen in een voorsprong, die de thuisclub in het laatste kwart met succes verdedigde.

James maakte dertig punten voor de 'Cavs', die ondanks hun 22e nederlaag van het seizoen nog steeds aan kop gaan in het oosten. Houston Rockets is de nummer drie van het westen, achter Golden State Warriors en San Antonio Spurs.

Brooklyn Nets wist na zestien nederlagen op rij voor eigen publiek eindelijk weer eens te winnen, van stadgenoot New York Knicks (120-112).