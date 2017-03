Bertens sneuvelt ondanks comeback

INDIAN WELLS - Kiki Bertens is ondanks een knappe comeback zondag uitgeschakeld in de derde ronde van het PNB Paribas Open, beter bekend als het toernooi van Indian Wells. De 25-jarige Westlandse knokte zich tegen Timea Bacsinszky uit Zwitserland terug uit verloren positie en stevende af op de zege, maar gaf die voorsprong alsnog uit handen: 6-3 5-7 7-6 (8).

Door ANP - 12-3-2017, 22:47 (Update 12-3-2017, 22:47)

Bertens, zelf als achttiende geplaatst, moest toestaan dat haar opponente haar in de eerste set een keer vaker brak, wat genoeg was voor de setwinst. In de tweede set leverde de Nederlandse meteen bij 0-0 haar service in en die achterstand leek haar fataal te worden. Op 5-4 achter werkte Bertens twee matchpoints weg om vervolgens alsnog de set te pakken.

In de derde set was Bertens lang de sterkste. Ze brak haar tegenstandster op 2-1 en hield die voorsprong vast. Op 5-3 kreeg ze drie wedstrijdpunten, maar kon die niet benutten. De Zwitserse brak terug en dwong een tiebreak af. In de thriller die volgde trok Bacsinszky alsnog aan het langste eind