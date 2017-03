Knegt: heb het zelf laten liggen

ROTTERDAM - Sjinkie Knegt was dit weekeinde dicht bij zijn tweede wereldtitel. Na het goud in Moskou in 2015 bleef de Nederlandse shorttracker in Ahoy echter op de tweede plaats steken.

12-3-2017

,,Het is ontzettend jammer dat ik de wereldtitel niet haal. Ik heb het zelf laten liggen. Op de 1000 meter had ik beter moeten presteren'', aldus de zelfkritische Knegt, die op die afstand in de kwartfinales werd uitgeschakeld en geen punten haalde. De Zuid-Koreaan Seo Yi-ra verdedigde zijn voorsprong in het algemeen klassement op de afsluitende superfinale met succes.

Knegt verwerkte de teleurstelling snel en veroverde daarna met de relayploeg goud. Met een indrukwekkende inhaalrace had de 27-jarige Fries een groot aandeel in de zege. ,,Het was wel fenomenaal wat ik deed'', zei Knegt over het laatste deel van de race, waarin hij in korte tijd wegreed bij de rest. ,,Ik ging meteen door naar de eerste plek. Achteraf denk ik dan wel: dat deed ik best netjes.''

Een half rondje voor het einde balde Knegt al zijn vuisten en vierde hij de overwinning met de uitzinnige toeschouwers in Ahoy. ,,Jeroen zei vanaf de kant dat ik rustig aan kon. Dat doet hij niet zo snel, dus ik wist dat het goed zat'', zei Knegt over zijn actie en coach Jeroen Otter. ,,Vooraf kwam ik voor een podiumplaats in het individuele toernooi. Ik word uiteindelijk tweede en pak goud op de 500 meter en met de relayploeg. Het was een mooie generale voor de Olympische Spelen.''