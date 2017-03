Ter Mors: dubbel zo teleurgesteld

ROTTERDAM - Jorien ter Mors liet haar tranen zondag in Ahoy de vrije loop. De shorttrackster ging in de finale van de aflossing onderuit en voelde zich schuldig ten opzichte van haar ploeggenoten. ,,De meiden hebben dit seizoen super gereden in de wereldbeker. Daarom voel ik me dubbel zo teleurgesteld'', aldus Ter Mors.

Door ANP - 12-3-2017, 18:13 (Update 12-3-2017, 18:13)

De 27-jarige Enschedese wilde dit seizoen het langebaanschaatsen combineren met shorttrack, maar dat bleek geen gelukkige combinatie. De langebaan kreeg de voorkeur, maar Ter Mors wilde in een vol Ahoy graag deel uitmaken van de relayploeg. Coach Jeroen Otter haalde haar bij de selectie, en Ter Mors mocht zondag in de eindstrijd van start. Een kleine drie ronden voor het einde, toen Nederland, op de tweede plek lag, ging ze onderuit.

,,Waardoor ik precies viel, weet ik niet'', sipte Ter Mors. ,,Ik ben er goed zuur van. Ik hoopte het maximale bij te dragen aan het team. We gingen vol voor de winst, zilver was geen optie. Maar ja, dan moet je wel op je benen blijven staan.''