Van Asten klopt landgenoten in Grote Prijs

DEN BOSCH - Leopold van Asten heeft zondag de Grote Prijs bij Indoor Brabant op zijn naam geschreven. De 40-jarige springruiter was in Den Bosch met VDL Groep Zidane de snelste in de barrage. Hij reed foutloos en bleef met 39.29 zijn landgenoten Wout-Jan van der Schans en Marc Houtzager nipt voor.

Door ANP - 12-3-2017, 17:57 (Update 12-3-2017, 17:57)

Van der Schans mocht met zijn paard Capetown als eerste van zeven ruiters in de barrage starten en zette 40.51 op de klok. De combinatie Houtzager en Sterrehof's Calimero bleef daar met 41.11 net boven. De vier buitenlandse deelnemers aan de barrage, Lorenzo de Luca uit Italië, Bertram Allen uit Ierland en de twee Franse ruiters Kevin Staut en Simon Delestre maakten een fout en misten daardoor het podium.