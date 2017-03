Knegt leidt aflossingsploeg naar goud op WK

ANP Knegt leidt aflossingsploeg naar goud op WK

ROTTERDAM - De Nederlandse shorttrackers hebben zondag goud gewonnen op het onderdeel aflossing. Sjinkie Knegt, die eerder individueel zilver had behaald in het eindklassement, maakte in het slot van de finale in Ahoy het verschil door de concurrentie op grote achterstand te zetten.

Door ANP - 12-3-2017, 17:47 (Update 12-3-2017, 18:14)

Naast Knegt kwamen voor Oranje Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dennis Visser in actie.

Het zilver ging naar de Chinese shorttrackers. Hongarije behaalde brons.