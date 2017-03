Wereldtitel voor shorttrackster Christie

ROTTERDAM - Shorttrackster Elise Christie heeft zondag voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel gewonnen. De Britse eindigde op de afsluitende superfinale in Ahoy als derde. Dat was genoeg om de eerste positie in het klassement te behouden. Christie, die zowel de 1000 als de 1500 meter won, kwam uit op 89 punten.

Door ANP - 12-3-2017, 17:07 (Update 12-3-2017, 17:07)

De Canadese Marianne St-Gelais werd tweede met 68 punten. Het brons ging naar Shim Suk-hee uit Zuid-Korea met 52 punten.

Suzanne Schulting en Rianne de Vries konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. De Oranje-vrouwen eindigden in de superfinale respectievelijk als vijfde en zevende. In de eindstand kwam Schulting uit op zestien punten. Daarmee werd ze zevende. De Vries moest zich met de achtste plek (met negen punten) tevreden stellen.

Yara van Kerkhof, de derde Nederlandse deelneemster, had te weinig punten verzameld om aan de superfinale mee te mogen doen.