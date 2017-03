Zilver voor shorttracker Knegt bij WK

ANP Zilver voor shorttracker Knegt bij WK

ROTTERDAM - Sjinkie Knegt heeft bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy zilver behaald. De Nederlander won de afsluitende superfinale, maar dat was niet genoeg om de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra in de eindstand te passeren. Seo Yi-ra kwam uit op 81 punten en Knegt op 73. Het brons ging naar de Canadees Samuel Girard met 37 punten.

Door ANP - 12-3-2017, 17:05 (Update 12-3-2017, 17:26)

Knegt kwam in de superfinale als tweede over de eindstreep, maar winnaar Sin Da-woon kreeg een straf. In 2015 won Knegt in Moskou de wereldtitel.

De 27-jarige Fries ging na de eerste dag in Rotterdam nog aan de leiding. Knegt had dat te danken aan zijn zege op de 500 meter. Op de 1500 meter werd hij vijfde. Zondag ging het voor de pupil van coach Jeroen Otter mis op de kilometer. Knegt kwam op die afstand niet verder dan de kwartfinales en bleef zo op nul punten steken.

Voorsprong

Seo Yi-ra bleek in Rotterdam de meest constante van allemaal. De Aziaat eindigde op zowel de 500 als 1500 meter als derde en hij pakte goud op de 1000 meter. Hij begon de superfinale met een geruststellende voorsprong, en eindigde achter Knegt als tweede.

Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf, de andere twee Nederlandse deelnemers op de individuele afstanden, verzamelden op de drie afstanden te weinig punten om aan de superfinale mee te mogen doen.