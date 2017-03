Henao slaat aanval Contador in Parijs-Nice af

NICE - Sergio Henao heeft zondag Parijs-Nice gewonnen. In de achtste en laatste etappe deed Alberto Contador een ultieme poging de Colombiaan van Team Sky uit de leiderstrui te rijden, maar de Spanjaard strandde op twee seconden.

Door ANP - 12-3-2017, 17:01 (Update 12-3-2017, 17:01)

De ritzege was voor de Spanjaard David de la Cruz, die Contador in Nice in een sprint met twee versloeg. Daardoor kwam die laatste net een paar bonificatieseconden tekort voor de eindzege.