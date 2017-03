Keniaan Yegon de snelste in CPC Loop

DEN HAAG - De Keniaan Geoffrey Yegon snelde zondag naar de zege in de 43e editie van de CPC Loop. De 28-jarige Afrikaan won de halve marathon door Den Haag en Scheveningen in 59 minuten en 56 seconden. Zijn landgenoot Edwin Kiptoo kwam als tweede over de finish op het Malieveld in 59.59. James Rungaru maakte er een volledig Keniaans podium van door derde te worden in 1.00.48.

Door ANP - 12-3-2017, 16:44 (Update 12-3-2017, 17:27)

Khalid Choukoud was de beste Nederlander op de negende plaats in 1.04.07.

Bij de vrouwen zegevierde de Zwitserse Fabienne Schlumpf in 1.10.17. Ze had aan de meet drie seconden voorsprong op de Nederlandse Elizeba Cherono (1.10.20). Kejeta Melat uit Ethiopië arriveerde als derde vrouw in 1.12.30.