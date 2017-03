Schulting bij WK derde op kilometer

ROTTERDAM - Suzanne Schulting is zondag bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy als derde geëindigd op de 1000 meter. De Nederlandse kwam in de finale in Ahoy als vierde over de finish, maar belandde toch op het podium na een straf voor de Zuid-Koreaanse Choi Min-Jeong.

Door ANP - 12-3-2017, 16:17 (Update 12-3-2017, 16:38)

Rianne de Vries, de andere Nederlandse deelneemster in de eindstand, werd vierde. De wereldtitel op de kilometer ging naar Elise Christie. De Britse had zaterdag ook al de 1500 meter op haar naam geschreven. Marianne St-Gelais uit Canada pakte zilver op de 1000 meter.

In de tussenstand gaat Christie met 76 punten aan de leiding. St-Gelais heeft 63 punten. Fan Kexin uit China volgt op de derde plek met 34 punten. Schulting is na haar derde plek nu zesde in het klassement met dertien punten. Later op zondag is de afsluitende superfinale waar dubbele punten te verdienen zijn.

Bij de mannen ging de zege op de 1000 meter naar Seo Yi-ra. De Zuid-Koreaan nam daardoor de leiding in het klassement over van de Nederlander Sjinkie Knegt, die al in de kwartfinale werd uitgeschakeld en op de kilometer zo geen punten verdiende.

Seo Yi-ra begint de afsluitende superfinale, waar dubbele punten te verdienen zijn, met een ruime voorsprong op Knegt: 60 om 39 punten. Sin Da-woon, landgenoot van Seo Yi-ra, is derde met 34 punten. Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf staan na drie afstanden respectievelijk zeventiende en achttiende. Dat is niet genoeg om aan de superfinale mee te mogen doen.