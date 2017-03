Schulting en De Vries in finale 1000 meter

ROTTERDAM - Suzanne Schulting en Rianne de Vries hebben zich zondag bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam voor de finale van de 1000 meter geplaatst. Schulting eindigde in de eerste serie als tweede. De Vries lukte dat in haar heat niet, maar ze mocht vanwege een straf voor de Zuid-Koreaanse Shim Suk-hee alsnog door naar de eindstrijd.

Door ANP - 12-3-2017, 16:01 (Update 12-3-2017, 16:01)

Bij de mannenfinale op de 1000 meter ontbreken de Nederlanders. Sjinkie Knegt, leider in de tussenstand, werd al in de kwartfinale uitgeschakeld. Voor Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf was de halve finale het eindstation.