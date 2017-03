Knegt loopt halve finale op 1000 meter mis

ROTTERDAM - Sjinkie Knegt is zondag bij de wereldtitelstrijd shorttrack op de 1000 meter al in de kwartfinale uitgeschakeld. De Nederlandse leider in het algemeen klassement kwam in zijn serie niet verder dan de vierde plaats. Alleen de nummers een en twee (en de twee snelste nummers drie) plaatsten zich voor de halve eindstrijd.

Door ANP - 12-3-2017, 15:16 (Update 12-3-2017, 15:16)

Knegt kan op de kilometer dus geen punten aan zijn totaal toevoegen. De 27-jarige Fries zal het verloren terrein zondag in de afsluitende superfinale goed moeten zien te maken. Op dat onderdeel zijn dubbele punten te verdienen.

Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma, de andere twee Nederlanders die aan het WK meedoen, kwalificeerden zich wel voor de halve finales op de 1000 meter. Bij de vrouwen lukte dat Suzanne Schulting en Rianne de Vries ook.