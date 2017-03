Schouten wint massastart in Stavanger

STAVANGER - Irene Schouten heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Stavanger de massastart gewonnen. De 24-jarige marathonschaatsster sloeg in de zestiende en laatste ronde toe in de eindsprint. De rijdster van Team Clafis was op het rechte stuk wereldkampioene Kim Bo-reum uit Zuid-Korea en de Italiaanse Francesca Lollobrigida te snel af. Annouk van der Weijden eindigde als zesde.

Door ANP - 12-3-2017, 15:00 (Update 12-3-2017, 15:07)

Voor Schouten was het haar eerste wereldbekerzege dit seizoen. De oud-wereldkampioene op de massastart beleefde door privé-omstandigheden een zware winter. In het eindklassement van de wereldbeker steeg de onttroonde titelhoudster van de tiende naar de vierde plek. Kim Bo-reum won de wereldbeker.

Bij de mannen kwam Jorrit Bergsma in de eindsprint net tekort. De Zuid-Koreaan Lee Seung-hoon klopte de Fries op de laatste meters. De Belg Bart Swings kwam als derde over de finish. Evert Hoolwerf eindigde als zevende. Lee Seung-hoon veroverde de wereldbeker.