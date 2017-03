Nuis verguld met volle buit

STAVANGER - Voor Kjeld Nuis kon het tijdens de wereldbekerfinale in Stavanger niet op. De 27-jarige schaatser won met overmacht de 1000 meter en de 1500 meter. Daarmee veroverde de tweevoudige wereldkampioen eveneens de wereldbeker op beide afstanden. Ook prolongeerde de prijsvechter van Team LottoNL-Jumbo de Grand World Cup. Die succesreeks in Noorwegen was aan prijzengeld goed voor een bedrag van ruim 50.000 dollar (circa 47.000 euro).

Door ANP - 12-3-2017, 14:35 (Update 12-3-2017, 14:35)

,,Ik heb dit weekeinde een score van 100 procent. Fantastisch'', sprak Nuis glunderend bij de NOS. ,,Ik heb dit seizoen eigenlijk alles gewonnen wat ik wilde winnen. Ik ga uiteraard op dezelfde manier toewerken naar het komende olympische seizoen. Op sommige punten wil ik het nog wel wat beter doen. Ik blijf nu eenmaal kritisch, maar nu even niet.''

Nuis won zaterdag de 1000 meter met een marge van 0,52 seconde. Een dag later was hij op de 1500 meter 1,28 seconden sneller dan nummer twee (Patrick Roest). ,,Ik ben hier ver voor de rest gebleven. Dat doet me ontzettend goed.''