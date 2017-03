Kristoff laat slotrit Parijs-Nice schieten

NICE - De Noor Alexander Kristoff is zondag niet meer van start gegaan in de achtste en laatste etappe van Parijs-Nice. Kristoff wil zijn voorbereiding op Milaan-San Remo identiek doen aan die van 2014, toen hij de eerste voorjaarsklassieker won. Toen reed hij voorafgaand de Franse rittenkoers wel uit. Omdat Milaan-San Remo sinds afgelopen jaar weer op zaterdag is in plaats van op zondag besloot Kristoff dan maar een dag eerder uit Parijs-Nice te vertrekken.

De Noor reisde zaterdag na de zevende rit al naar huis. Donderdag vliegt hij naar Italië om twee dagen later als een van de favorieten te starten in Milaan-San Remo. Kristoff won dit jaar al een rit in de Ster van Bessèges en drie etappes in de Ronde van Oman.