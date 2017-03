Nuis pakt ook wereldbeker op 1500 m

ANP Nuis pakt ook wereldbeker op 1500 m

STAVANGER - Kjeld Nuis heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Stavanger het beste schaatsseizoen uit zijn loopbaan een passend slot gegeven. De 27-jarige Zuid-Hollander veroverde ook de wereldbeker op de 1500 meter. Hij schreef met een tijd van 1.45,00 met grote overmacht de afsluitende race op zijn naam.

Door ANP - 12-3-2017, 13:30 (Update 12-3-2017, 13:52)

Zijn Russische tegenstander Denis Joeskov, de leider in het wereldbekerklassement, reed de vierde tijd: 1.46,63. Daardoor moest de onttroonde titelhouder de wereldbeker aan de excellerende Nederlander laten. Voor de prijzenpakker van Team LottoNL-Jumbo was het zijn eerste eindzege in de wereldbeker op de schaatsmijl.

Nuis verzekerde zich zaterdag al voor de derde keer van de wereldbeker op de 1000 meter. De tweevoudige wereldkampioen won de afsluitende race met een tijd van 1.08,76. Dat was zijn tiende internationale zege op rij op de kilometer. Daarmee bleef hij het hele internationale schaatsseizoen op deze afstand ongeslagen. Opvallend genoeg was Kai Verbij deze winter bij de KNSB Cup en bij de NK afstanden Nuis nog wel te snel af op de 1000 meter.

IJzersterk

Door zijn ijzersterke optreden in Stavanger prolongeerde Nuis tevens de zogenoemde Grand World Cup, het algemeen klassement over alle afstanden. Die triomf is goed voor een premie van 20.000 dollar (circa 19.000 euro). De eindzeges in de wereldbeker op de 1000 en 1500 meter leverden Nuis een totaalbedrag van 30.000 dollar op.

Patrick Roest eindigde zondag op ruim een seconde van zijn landgenoot op de tweede plek (1.46,28), gevolgd door de Noor Sverre Lunde Pedersen (1.46,61). Thomas Krol reed dezelfde tijd als nummer vier Joeskov (1.46,63).