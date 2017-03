Leenstra laat wereldbeker glippen

ANP Leenstra laat wereldbeker glippen

STAVANGER - Marrit Leenstra heeft zondag tijdens de wereldbekerfinale in Stavanger haar leidende positie in het klassement van de 1500 meter verspeeld. In de laatste race van het seizoen kwam de Friese schaatsster niet verder dan de vierde tijd (1.56,63). Haar tegenstandster Heather Bergsma zegevierde met 1.54,92. Daarmee veroverde de Amerikaanse rijdster alsnog de wereldbeker op de schaatsmijl.

Door ANP - 12-3-2017, 13:20 (Update 12-3-2017, 13:20)

Leenstra kwam zaterdag op de 1000 meter niet verder dan de zesde tijd. Daarmee zakte ze in het eindklassement van die afstand van de tweede naar de derde plek. Bergsma won op de kilometer de wereldbeker eveneens.

De Japanse Miho Takagi reed zondag de tweede tijd (1.55,50), gevolgd door de Tsjechische Martina Sablikova als nummer drie (1.56,62). Antoinette de Jong (zevende in 1.57,70) en Melissa Wijfje (achtste in 1.58,00) eindigden in de middenmoot.

Achter Bergsma, wereldkampioene op de 1000 en 1500 meter, Leenstra en Takagi eindigde Ireen Wüst in het wereldbekerklassement op de vierde plek. De Brabantse meldde zich af voor Stavanger wegens fysieke ongemakken.