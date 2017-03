Ntab weer snelste van top vier Oranje

STAVANGER - Schaatser Dai Dai Ntab heeft zondag verrassend de wereldbeker op de 500 meter veroverd. De 22-jarige sprinter van Team Plantina won in Stavanger ook de tweede race op de kortste afstand. Hij reed in de laatste rit de beste tijd: 34,72 seconden. Zijn Russische tegenstander Roeslan Moerasjov eindigde slechts als achtste in 34,99. Daarmee moest hij de eindzege in het wereldbekerklassement alsnog afstaan aan Ntab, die zaterdag ook al zegevierde in een tijd van 34,93.

Door ANP - 12-3-2017, 12:35 (Update 12-3-2017, 12:52)

Evenals op zaterdag waren de eerste vier plaatsen voor Nederlandse sprinters. Achter Ntab pakte Ronald Mulder opnieuw zilver (34,77) en Jan Smeekens brons (34,81). Kai Verbij, die zaterdag Smeekens nog naar de vierde plek verwees met een verschil van 0,006 seconde, moest deze keer met de vierde positie (34,83) genoegen nemen.

Canada had in 1998 in Milwaukee de primeur met de eerste vier plekken in de wereldbeker op de 500 meter. Nederland evenaarde zaterdag als tweede schaatsnatie die topprestatie en zorgde een dag later voor een historisch weekeinde in Stavanger.

Val

Ntab won begin december in Astana zijn eerste wereldbekerrace op de 500 meter. Daarna veroverde hij bij de NK afstanden de Nederlandse titel op deze afstand. Mede door die twee overwinningen begon hij vorige maand als één van de kanshebbers aan de WK afstanden in Zuid-Korea. Hij kwam echter op de 500 meter in de tweede buitenbocht ten val waarna al zijn medaillekansen waren verkeken.

Ntab gaf zaterdag na zijn triomf toe dat die uitglijder in Gangneung hem lang had achtervolgd. ,,Het WK was een momentopname, ik moest die valpartij zo snel mogelijk zien te vergeten. Dat lukte echter niet meteen. Het goede schaatsgevoel is echter nooit weggeweest. Daardoor bleef ik vertrouwen houden en dat betaalt zich nu hier in Noorwegen uit.''