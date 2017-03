Kodaira wint ook laatste 500 meter

STAVANGER - De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft zondag in Stavanger ook de laatste wereldbekerrace op de 500 meter met overmacht gewonnen. De wereldkampioene sloot af met een winnende tijd van 37,24 seconden. Daarmee was ze wel iets minder snel dan op zaterdag toen de dertigjarige Aziatische een baanrecord reed (37,14).

Door ANP - 12-3-2017, 12:18 (Update 12-3-2017, 12:18)

Kodaira bleef dit seizoen op de 500 meter in acht races in de wereldbeker ongeslagen. Ze was al zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement van deze afstand.

Europees kampioene Karolina Erbanova uit Tsjechië eindigde zondag opnieuw als tweede met een tijd van 37,72, gevolgd door de Japanse Erina Kamiya als nummer drie (38,06).

De Nederlandse vrouwen vervulden weer een bijrol. Floor van den Brandt eindigde als tiende in 38,77, Anice Das belandde met 38,99 op de twaalfde en laatste plek. Een dag eerder waren hun klasseringen hetzelfde.