Verkerk en Steenhuis judoën finale Bakoe

BAKOE - De finale in het Grand Slam judo van Bakoe gaat bij de vrouwen in de klasse tot 78 kilogram tussen twee Nederlandse toppers. Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk staan zondag tegenover elkaar in de eindstrijd.

Door ANP - 12-3-2017, 11:56 (Update 12-3-2017, 11:56)

Steenhuis is de titelverdediger. Ze won zowel in 2015 als 2016 het toonaangevende evenement in de hoofdstad van Azerbeidzjan. De judoka bereikte de finale door achtereenvolgens de Azerbeidzjaanse Goenel Hasanli en de Japanse Shiori Yoshimura te verslaan. De eerste ging in tien seconden onderuit, voor de tweede had ze een zogeheten golden score nodig.

Oud-wereldkampioene Verkerk, die haar eerste toernooi sinds de Olympische Spelen van Rio judoot, rekende eerst af met de Mongoolse Naranjarga Tsend-Ayush en daarna met de Hongaarse Abigel Joo.