ANP Kerber slaat vriendin Petkovic weg

INDIAN WELLS - De Duitse tennissters Angelique Kerber en Andrea Petkovic zijn normaal gesproken vriendinnen, maar zaterdag op het WTA-toernooi van Indian Wells even niet. Kerber bezorgde haar tennismaatje in de tweede ronde van het Amerikaanse hardcourttoernooi een pijnlijke nederlaag: 6-2 6-1. Binnen een uur was de ongelijke strijd beslecht.

Door ANP - 11-3-2017, 21:30 (Update 11-3-2017, 21:30)

Kerber weet nu al dat ze na het toernooi van Indian Wells terugkeert op de eerste plaats van de wereldranglijst. De 29-jarige Duitse, vorig jaar winnares van de Australian Open en US Open, moest die positie een paar weken geleden afstaan aan Serena Williams. De Amerikaanse is echter niet meer in actie gekomen sinds ze in januari de Australian Open won.

Williams meldde zich met een knieblessure af voor Indian Wells, waar ze vorig jaar de finale haalde. Ze verliest daardoor zoveel punten dat Kerber, ongeacht het verloop van het toernooi, terugkeert op één.