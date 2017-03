Shiffrin weer de beste in slalomklassement

SQUAW VALLEY - De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft haar eerste kristallen kogel van dit seizoen binnen. De 21-jarige Shiffrin verzekerde zich zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden in Squaw Valley van de eindzege in het klassement van de slalom. De Amerikaanse zag haar enige overgebleven concurrente Veronika Velez Zuzulová uit Slowakije uitvallen tijdens de eerste run.

Door ANP - 11-3-2017, 20:11 (Update 11-3-2017, 20:11)

Met alleen de slotwedstrijd volgende week in Aspen nog te gaan, is Shiffrin aan kop van het klassement door niemand meer te passeren. De drievoudig wereldkampioene én olympisch kampioene op de slalom won het wereldbekerklassement van haar favoriete onderdeel al drie keer eerder, in 2013, 2014 en 2015. Shiffrin ligt dit seizoen ook op koers om voor het eerst het algemene wereldbekerklassement te winnen.

Na de eerste run in Squaw Valley staat de Amerikaanse op de tweede plaats, op 0,02 van de Zwitserse Wendy Holdener. Later op zaterdag volgt de tweede slalom over de steile piste.