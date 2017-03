Engeland prolongeert titel zeslandentoernooi

LONDEN - De rugbyers van England hebben de titel in het zeslandentoernooi geprolongeerd. De titelverdedigers gaven zaterdag op Twickenham de Schotten met 61-21 een pak slaag en zijn met één wedstrijd te spelen niet meer te achterhalen.

Door ANP - 11-3-2017, 19:53 (Update 11-3-2017, 19:53)

Jonathan Joseph was de grote man bij de Engelsen. Hij scoorde drie keer een try. In totaal maakten de Engelsen zeven tries en werden er ook nog vier penalty's benut. De Schotten, die aantraden met de Nederlander Tim Visser, konden daar maar drie tries tegenover zetten.

Engeland boekte tegen de Schotten de achttiende zege op rij. Met vier overwinningen in het zeslandentoernooi dit jaar zijn ze niet meer in te halen door Ierland, Frankrijk, Wales en Schotland die allen twee keer wonnen. De Engelse rugbyers spelen op 18 maart nog uit bij Ierland.