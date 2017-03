Porte haalt zijn gram in Parijs-Nice

COL DE LA COUILLOLE - Richie Porte heeft zaterdag de zevende etappe van Parijs-Nice gewonnen. De Australiër van BMC kwam solo als eerste boven op de Col de la Couillole in Zuid-Frankrijk. De Spanjaard Alberto Contador van Trek volgde op twintig seconden, de Ierse renner Dan Martin van Quick-Step werd derde op 32 seconden.

Door ANP - 11-3-2017, 18:05 (Update 11-3-2017, 18:05)

Sergio Henao van Team Sky kwam vlak achter Martin binnen en nam de leiderstrui in het klassement over van de Fransman Julian Alaphilippe van Quick-Step, die op 2.40 minuten finishte. De Colombiaan heeft nu 30 seconden voorsprong op Martin en 31 op Contador. Porte had in de tweede etappe bijna vijftien minuten verloren en speelt geen rol van betekenis meer voor de eindzege.

Sam Oomen was op de zestiende plek de beste Nederlander. De wielrenner van Sunweb gaf 2.40 toe.