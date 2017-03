Minderhoud troeft Werth af in Den Bosch

DEN BOSCH - Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud heeft zaterdag bij Indoor Brabant de wereldbekerwedstrijd gewonnen. Minderhoud zegevierde met Glock's Flirt in de kür op muziek. De combinatie kwam in Den Bosch tot een score van 84,890 procent, waarmee ze de Duitse favoriete Isabell Werth met Emilio 107 aftroefde. Werth moest genoegen nemen met 83,300 en incasseerde haar eerste 'nederlaag' van dit seizoen in de wereldbeker.

11-3-2017

De derde podiumplaats was ook voor een Duitse, Jessica von Bredow-Werndl. Zij scoorde met Zaire-E 80,265 procent, waarmee ze Edward Gal met Glock's Voice (78,520) van het podium hield.