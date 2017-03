Knegt pakt wereldtitel op 500 meter

ROTTERDAM - Sjinkie Knegt heeft zaterdag bij de wereldkampioenschappen shorttrack de 500 meter op zijn naam geschreven. De Nederlander bleef in de finale in Ahoy in Rotterdam de Chinees Wu Dajing (tweede) en de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra (derde) voor. De Canadees Samuel Girard ging kort na de start van de finale onderuit en was direct kansloos voor een podiumplaats.

11-3-2017

Knegt nam dankzij zijn titel de leiding in het algemeen klassement. De 27-jarige Fries was eerder op zaterdag als vijfde geëindigd op de 1500 meter. Knegt heeft nu 39 punten, Sin Da-woon uit Zuid-Korea, die eerder op zaterdag de 1500 meter op zijn naam schreef, is tweede met 34 punten. Ook Girard (29 punten) en Seo Yi-ra (26 punten) staan dicht in de buurt.

Met goud op een individuele afstand op een WK zorgde Knegt voor een primeur. De pupil van coach Jeroen Otter veroverde twee jaar terug in Moskou de wereldtitel, maar pakte toen op de drie individuele afstanden geen goud. Op de 500 meter werd Knegt toen vierde, op de 1000 meter tiende en op de 1500 meter tweede. Uiteindelijk won de Nederlander de afsluitende 3000 meter (superfinale).

Bij de vrouwen doen de Oranje-deelneemsters niet meer mee voor de podiumplekken. Suzanne Schulting, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof wisten zaterdag op de 1500 en 500 meter geen punten te verdienen. De Britse Elise Christie en de Canadese Marianne St-Gelais delen met allebei 42 punten de koppositie. Fan Kexin uit China is derde met 34 punten.

Zondag gaat het WK verder met de 1000 meter en dan volgt de afsluitende superfinale op de 3 kilometer.