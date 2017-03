Quintana sterkste in koninginnenrit Tirreno

TERMINILLO - Nairo Quintana heeft zaterdag de vierde etappe in de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Colombiaanse kopman van Movistar kwam na 171 kilometer solo over de meet, nadat hij al zijn concurrenten op de beklimming van de Monte Terminillo in de slotkilometers had afgeschud. Geraint Thomas van Team Sky volgde op achttien seconden, Adam Yates van Orica-Scott werd derde op 24 seconden.

Door ANP - 11-3-2017, 16:58 (Update 11-3-2017, 16:58)

Quintana neemt ook de leiderstrui in de Italiaanse rittenkoers over van de Australiër Rohan Dennis. De Colombiaan heeft na vier etappes een voorsprong van 33 seconden op Yates.

Tom Dumoulin was zaterdag de beste Nederlander op de zesde plek. De kopman van Team Sunweb gaf 41 seconden toe op Quintana en klom in het klassement naar de zesde plaats, op 1.19.