Knegt overtuigend naar finale op 500 meter

ANP Knegt overtuigend naar finale op 500 meter

ROTTERDAM - Sjinkie Knegt heeft zich zaterdag bij de wereldkampioenschappen shorttrack op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 500 meter. De Nederlandse wereldkampioen van 2015 kwam in zijn halve eindstrijd als eerste over de finish. Ook in de kwartfinale was Knegt als eerste geëindigd.

Door ANP - 11-3-2017, 16:45 (Update 11-3-2017, 16:45)

Achter Knegt plaatste de Canadees Samuel Girard zich ook voor de finale van de 500 meter, die later op zaterdag in Ahoy werd verreden. Knegt kan een goed resultaat wel gebruiken. Eerder op zaterdag kwam de Fries in de eindstrijd van de 1500 meter niet verder dan de vijfde plek.