Knegt naast podium op 1500 meter

ROTTERDAM - Sjinkie Knegt is er zaterdag bij de wereldkampioenschappen shorttrack in de finale van de 1500 meter niet in geslaagd op het podium te eindigen. De Nederlander kwam in Ahoy in Rotterdam niet verder dan de vijfde plaats.

Door ANP - 11-3-2017, 15:48 (Update 11-3-2017, 16:08)

De wereldtitel op de 1500 meter ging naar Sin Da-woon uit Zuid-Korea. Hij bleef de Canadees Samuel Girard voor. Het brons ging naar Seo Yi-ra, landgenoot van Sin Da-woon.

Knegt liet zich in het begin van de finale ver terugzakken. De tactiek van de Fries was om in de laatste drie ronden naar voren op te schuiven. De inhaalrace kwam echter te laat. Hij duwde zijn schaats net wat later over de finish dan de nummers drie en vier.

Lastig passeren

Sin Da-woon gaat in het algemeen klassement met 34 punten aan de leiding. Knegt, de wereldkampioen van 2015, is vijfde met vijf punten. ,,De snelheid kwam er niet in. Er kwamen geen gaten. Dan is het lastig passeren. Ik dacht: ik moet een keer wat doen, en ging binnendoor. Maar toen reed ik me klem. Het is nu zaak een goede 500 meter te rijden'', aldus Knegt tegen de NOS.

Knegt was de enige Nederlander die van start mocht in de finale. Daan Breeuwsma eindigde in de B-finale als tweede.

Christie

Bij de vrouwen ging de titel op de 1500 meter naar de Britse Elise Christie. De Canadese Marianne St-Gelais passeerde de finish als tweede en Shim Suk-hee uit Zuid-Korea werd derde. Suzanne Schulting en Rianne de Vries slaagden er niet in een plek in de A-finale af te dwingen.

Later op zaterdag rijden de vrouwen en mannen de 500 meter.