Zilver voor Weertman en Van Rouwendaal

ABU DHABI - Zwemmer Ferry Weertman is zaterdag als tweede geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in Abu Dhabi. De olympisch kampioen moest na 10 kilometer zwemmen in open water alleen de Brit Jack Burnell voor laten gaan. Hij gaf een halve seconde toe op de winnaar. De Fransman David Aubry finishte als derde.

Door ANP - 11-3-2017, 15:01 (Update 11-3-2017, 15:01)

Ook Sharon van Rouwendaal moest genoegen nemen met zilver. De olympisch kampioene van Rio verloor na een spannende wedstrijd een sprint van Aurélie Muller, de wereldkampioene van 2015 uit Frankrijk. De Italiaanse Arianna Bridi eindigde als derde.