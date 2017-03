Bergsma wint wereldbeker in Stavanger

ANP Bergsma wint wereldbeker in Stavanger

STAVANGER - Jorrit Bergsma heeft zaterdag in Stavanger de wereldbeker op de lange afstanden veroverd. De Friese schaatser schreef de afsluitende 5000 meter op zijn naam. Hij zegevierde in een tijd van 6.17,74. Daarmee stelde hij de eindzege in het gecombineerde wereldbekerklassement over de 5000 en 10.000 meter veilig.

Door ANP - 11-3-2017, 14:58 (Update 11-3-2017, 14:58)

Bergsma had eerder op de dag al met het Nederlandse team de wereldbeker op de ploegachtervolging geprolongeerd. Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, reed op de 5000 meter de tweede tijd (6.18,46). Erik Jan Kooiman pakte brons met 6.19,07.