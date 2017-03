Goud voor Sablikova, zilver voor De Jong

STAVANGER - Martina Sablikova heeft zaterdag bij de wereldbekerfinale in Stavanger de 3000 meter op haar naam geschreven. De Tsjechische schaatsster zegevierde in een tijd van 4.04,21. Antoinette de Jong pakte zilver met 4.05,35, gevolgd door Melissa Wijfje als nummer drie (4.05,59).

Door ANP - 11-3-2017, 14:56 (Update 11-3-2017, 14:56)

Marije Joling eindigde op de vijfde plek met een tijd van 4.07,36. Sablikova was al zeker van de eindzege in het gecombineerde wereldklassement van de 3000 en 5000 meter. De Jong eindigde daarin als derde, met 35 punten minder dan de Russin Anna Joerakova.

Ireen Wüst was de grote afwezige in Stavanger. De olympisch en wereldkampioene op de 3000 meter besloot bij nader inzien af te zien van de wereldbekerfinale in Noorwegen. Vorig weekeinde veroverde ze in Hamar nog haar zesde wereldtitel allround. Dat deed de Brabantse echter met wat fysieke ongemakken, waarvan ze nu eerst volledig wil herstellen.