Knegt naar finale 1500 meter

ANP Knegt naar finale 1500 meter

ROTTERDAM - Met groot machtsvertoon heeft Sjinkie Knegt zich zaterdag geplaatst voor de finale van de 1500 meter op de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy. De Nederlander leek zelfs niet voluit te hoeven gaan om zijn heat in de halve finales te winnen.

Door ANP - 11-3-2017, 14:55 (Update 11-3-2017, 14:55)

Daan Breeuwsma strandde in de halve finales van de 1500 meter. Hij slaagde er niet in om bij de snelste twee in zijn heat te eindigen.