ANP Bergsma sluit af in stijl op 1000 meter

STAVANGER - Heather Bergsma heeft zaterdag bij de wereldbekerfinale in Stavanger haar zesde seizoenszege op rij behaald op de 1000 meter. De Amerikaanse schaatsster, wereldkampioene op deze afstand, zegevierde in een tijd van 1.14,85. De Japanse Nao Kodaira eindigde als tweede in 1.14,90, gevolgd door de Tsjechische Karolina Erbanova als nummer drie (1.15,22).

Door ANP - 11-3-2017, 12:47 (Update 11-3-2017, 12:47)

Marrit Leenstra stelde in de laatste rit tegen Bergsma teleur. De Friezin moest genoegen nemen met de zesde tijd (1.16,11). Daarmee zakte ze in de eindstand van de wereldbeker op deze afstand van de tweede naar de derde plek (451 punten). Bergsma pakte de hoofdprijs van ruim 14.000 euro met 650 punten. De Japanse Miho Takagi eindigde als tweede (476 punten).

Sanneke de Neeling reed zaterdag in Noorwegen de elfde tijd (1.18,24). Jorien ter Mors, oud-wereldkampioene op deze afstand, ontbreekt in Stavanger. Ze doet dit weekeinde mee aan de WK shorttrack in Rotterdam.