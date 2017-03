Goud voor Ntab met Nederlandse top vier

STAVANGER - Schaatser Dai Dai Ntab heeft zaterdag bij de wereldbekerfinale in Stavanger goud gewonnen op de 500 meter. De 22-jarige sprinter van Team Plantina zegevierde in een tijd van 34,93. Het was zijn tweede wereldbekerzege in zijn loopbaan. Begin december boekte hij in Astana zijn eerste internationale overwinning.

Door ANP - 11-3-2017, 11:13 (Update 11-3-2017, 11:13)

De 500 meter op de Noorse ijsbaan liep uit op een Nederlands feestje. Ronald Mulder pakte zilver (34,99), het brons was voor sprintwereldkampioen Kai Verbij (35,01). Jan Smeekens, wereldkampioen op de 500 meter, viel met 0,006 seconde als nummer vier net buiten het podium.