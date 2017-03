Kodaira opent finale met baanrecord

STAVANGER - De Japanse schaatsster Nao Kodaira is zaterdag ijzersterk begonnen aan de wereldbekerfinale in Stavanger. De wereldkampioene sprint schreef met een baanrecord (37,14 seconden) de 500 meter op haar naam. Het was op deze afstand haar zevende opeenvolgende zege dit seizoen in het wereldbekercircuit.

Door ANP - 11-3-2017, 10:58 (Update 11-3-2017, 10:58)

Europees sprintkampioene Karolina Erbanova uit Tsjechië eindigde op de Noorse ijsbaan als tweede in 37,87. De Amerikaanse Heather Bergsma pakte brons met een tijd van 38,13.

Floor van den Brandt (tiende in 38,98) en Anice Das (twaalfde en laatste in 39,13) eindigden in de achterhoede.

De sprintsters rijden zondag in Stavanger de laatste 500 meter van het wereldbekerseizoen. Kodaira is al zeker van de eindzege in het klassement, goed voor een bedrag van 15.000 dollar (circa 14.000 euro).