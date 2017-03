Shorttracksters naar kwartfinales 500 meter

ANP Shorttracksters naar kwartfinales 500 meter

ROTTERDAM - De Nederlandse shorttracksters zijn er vrijdag bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy in geslaagd de kwartfinales te halen op de 500 meter. Suzanne Schulting en Rianne de Vries eindigden in hun serie allebei als eerste. Yara van Kerkhof werd in haar heat weggeduwd en mocht als gevolg van een straf voor de Canadese Kim Boutin ook door naar de volgende ronde.

Door ANP - 10-3-2017, 19:23 (Update 10-3-2017, 19:23)

Schulting en De Vries was het eerder op vrijdag, tijdens de middagsessie, al gelukt de halve eindstrijd te halen op de 1500 meter. Van Kerkhof slaagde daar niet in. Later op vrijdag komen de shorttracksters nog in actie in de series van de 1000 meter.