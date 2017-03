Zaak Franssen tegen judobond dient eind maart

NIEUWEGEIN - Het kort geding van Juul Franssen tegen Judo Bond Nederland (JBN) vindt plaats op 29 maart. Dat maakte haar advocate Hetteke Frima van NL Sporter vrijdag bekend. Franssen vecht het besluit van de judobond om haar uit de Nederlandse selectie te zetten aan. De 27-jarige judoka wil zo afdwingen dat ze weer aan internationale wedstrijden mag meedoen.

Door ANP - 10-3-2017, 18:27 (Update 10-3-2017, 18:27)

Reden voor de verwijdering is dat Franssen weigert op Papendal te trainen. De bond stelt dat sinds kort verplicht. Door judoka's centraal te laten trainen, hoopt de nationale bond weer aansluiting te vinden met de wereldtop.

Franssen en de JBN probeerden er onderling uit te komen, maar vergeefs. ,,Ze is niet aan haar lot overgelaten. We hadden een oplossing voor haar mogelijke studieschuld en wilden ook haar trainers naar Papendal halen", zei bondsdirecteur Henry Bonnes daar eerder over.

Juriste Frima vindt dat de JBN misbruik maakt van haar monopoliepositie. ,,Uitzending naar toernooien zou altijd afhankelijk moeten zijn van iemands sportprestaties, niet van de locatie waar je traint.''