ANP Honkballers ook tegen Cuba op WBC

TOKIO - De Nederlandse honkballers treffen in de tweede ronde van de World Baseball Classic behalve Japan en Israël ook Cuba. Die ploeg eindigde vrijdag als tweede in groep B dankzij een nipte overwinning op Australië (4-3). Het is voor de vierde keer op rij dat de Cubanen de tweede ronde bereikten op de WBC.

Door ANP - 10-3-2017, 17:07 (Update 10-3-2017, 17:07)

Oranje, dat in de eerste ronde won van Zuid-Korea en Taiwan en vervolgens in het afsluitende groepsduel moest buigen voor Israël, treft zondag gastland Japan in de overdekte Tokyo Dome. Een dag later gaan de mannen van bondscoach Hensley Meulens opnieuw de strijd aan met Israël, dat als debutant vooralsnog veel indruk maakt op de WBC. Het koninkrijksteam treft woensdag Cuba.

De nummers één en twee van de groep gaan naar de finaleronde in Los Angeles. In het stadion van LA Dodgers worden de halve finales en de eindstrijd gespeeld.