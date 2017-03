Yates soleert naar ritzege in Parijs-Nice

FAYENCE - De Britse wielrenner Simon Yates heeft vrijdag de zesde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De rit, met onderweg enkele beklimmingen, ging van Aubagne naar Fayence over een afstand van 192 kilometer. Yates, die rijdt voor Orica-Scott, reed in de tweede beklimming van de Col de Bourigaille weg uit een eerste groep en bleef in het lastige klimmetje naar de finish in Fayence voorop.

Door ANP - 10-3-2017, 16:41 (Update 10-3-2017, 16:41)

De Colombiaan Sergio Henao werd op zo'n 15 seconden tweede. De leiding bleef in handen van de Fransman Julian Alaphilippe.