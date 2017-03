Knegt op 500 en 1500 meter verder bij WK

ROTTERDAM - Sjinkie Knegt is het wereldkampioenschap shorttrack goed begonnen. De Nederlander bereikte vrijdag in Ahoy op zowel de 500 als 1500 meter de volgende ronde.

Door ANP - 10-3-2017, 15:01 (Update 10-3-2017, 15:01)

Op de 1500 meter eindigde Knegt in zijn heat als tweede, achter de Amerikaan John Celski. De halve finales en finale zijn zaterdag. Knegt werd even later op de 500 meter in zijn eerste kwalificatieronde eerste, en ook in de heats kwam hij als eerste over de finish. De kwartfinales, halve finales en finale staan voor zaterdag op het programma.

Behalve Knegt, de wereldkampioen van 2015, is ook Daan Breeuwsma op de 1500 meter verder. Op de 500 meter redde hij het niet. Dylan Hoogerwerf, de derde Nederlandse deelnemer, strandde op de 1500 meter in de kwalificaties maar wist op de 500 meter wel de kwartfinales te bereiken.